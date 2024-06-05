السجن 15 سنة لمدانين اثنين بقضية اختطاف جنوبي العراق

2024-06-05 18:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً جنائياً بحق مدانين اثنين بتهمة اختطاف أحد المواطنين في محافظة ذي قار.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق متهمين اثنين بعدما تمت إدانتهما باختطاف أحد المواطنين عام 2013 في منطقة جسر ديالى".

وأضاف المصدر، أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".