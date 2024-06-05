التخطيط: إنجاز 70٪ من أعمال التعداد التجريبي في 18 محافظة

2024-06-05 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، إنجاز 70٪ من أعمال التعداد التجريبي في 18 محافظة وسط استجابة ممتازة من المواطنين، مشيرة إلى أن عملية تناقل البيانات تجري بشكل سلس وآمن وسط تعاون كبير من المحافظات.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التعداد التجريبي مستمر منذ انطلاقه في 31 أيار الجاري في 18 محافظة ومن المؤمل أن ينتهي في 13 حزيران الجاري".وأضاف، "ما تم إنجازه حتى الآن يتجاوز 70% من مراحل العمل وهي متعددة وتتضمن تحديد حدود المحلات في المناطق المشمولة وترقيم الدور والمباني والحيازات والمنشآت وكذلك أيضا حصر عدد الأسر وعدد السكان".وتابع، إن "عملية تناقل البيانات تجري بشكل سلس وآمن وبانسيابية عالية وتعاون المواطنين كان جيدا وهنالك استجابة ممتازة".ولفت إلى، "دور القوات الامنية في توفير أجواء آمنة وتعاون المحافظين والوحدات الإدارية من مديري النواحي والقائممقامين وكذلك المختارين في انجاز أعمال التعداد التجريبي".