استحداث ناحية جديدة الأكبر في البصرة

2024-06-05 18:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، اليوم الأربعاء، (5 حزيران 2024)، عن عزم المجلس استحداث ناحية ابو صخير شمال المحافظة وضمها الى قضاء المركز.

وقال البدران لـ"بغداد اليوم"، ان "منطقة ابو صخير تعتبر من اكبر مناطق البصرة وهي تقع بحدود مركز المحافظة وقضاء الهارثة وبالتالي فان المجلس يرغب باستحداث ناحية تقدم خدمة اكبر للمواطنين وتكون فيها بلدية ودوائر خدمية أخرى".

وأضاف البدران، ان "مجلس المحافظة سبق وان استحدث ناحية (الزريجي) التابعة لقضاء شط العرب وبالتالي فان أي منطقة تصل فيها الشروط لتحول الى ناحية فان المجلس لم يقف بوجه الاستحداث بما يخدم تلك المناطق".



