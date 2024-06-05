ابلاغ المواطنين ينهي القائمة السوداء للإرهابيين.. كركوك "آمنة" رغم التوتر السياسي

2024-06-05 18:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- كركوك

أكدت شرطة محافظة كركوك، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، بان التعاون الشعبي والابلاغ عن الإرهابيين ارتفع بشكل كبير ما أدى للقضاء على معظم الخلايا النائمة، مشيرا الى ان القائمة السوداء للمتهمين بالإرهاب انتهت.

وقال الناطق باسم شرطة كركوك المقدم عامر نوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع الأمني في كركوك مستقر والمفارز الأمنية تحقق اختراقات نوعية لما تبقى من خلايا نائمة ومتهمين بجرائم الإرهاب وهي تلقي القبض عليهم بعمليات نوعية بين أسبوع واخر".

وأضاف إن "القائمة السوداء للمناطق التي تشهد خروقات متكررة انتهت في كركوك في ظل العمليات النوعية التي أجهضت الكثير من المخططات العدوانية"، مؤكداً بأن "تعاون الأهالي من خلال الاتصالات والابلاغ عن الحالات المشبوهة تصاعد بنسبة اكثر من 80%".

وأشار الى أن "تشكيلات الشرطة نجحت في كشف الكثير من الجرائم بالأشهر الماضية بعد فترة وجيزة من وقوعها"، مؤكدا بأن "الأوضاع جيدة في عموم مناطق المحافظة".

وبالرغم من الأزمة السياسية التي تعيشها كركوك، وبمرور 6 اشهر على انتهاء انتخابات مجالس المحافظات وعدم إمكانية حسم تشكيل الحكومة المحلية، الا أن الوضع الأمني مستتب تقريبًا، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم الأربعاء بقصف 6 أوكار لداعش في كركوك.