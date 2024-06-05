2024-06-05 19:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع نسبة التداول الإلكتروني خلال شهر واحد 25 بالمئة، وبلغ أكثر من 550 مليار دينار، تزامناً مع تطبيق نظام الدفع الإلكتروني. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح صحفي، إن “وزارة النفط كانت في مقدمة الوزارات التي اعتمدت على نظام الدفع الإلكتروني في قطاعاتها لاسيما قطاع التوزيع الذي […]

ظهرت المقالة خلال شهر.. النفط: حجم التداول بالدفع الإلكتروني ارتفع إلى أكثر من 550 مليار دينار أولاً على ايشان.