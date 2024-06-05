2024-06-05 19:18:07 - المصدر: منصة إيشان

شنّ رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، خوان لابورتا، هجوماً لاذعاً على نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، بعد حديثه عن الحكّام، وتأكيده على أن برشلونة لم يدفع لهم شيئا. وأبدى لابورتا، في بداية حديثه، سعادته الغامرة بتبرئته من قضية “نيغريرا”، وتساءل قائلا: “لماذا فعلوا ذلك، في إشارة واضحة إلى أن ريال مدريد ورئيسه […]

ظهرت المقالة رئيس برشلونة: ريال مدريد الفريق “المفضّل” للحكّام ولعب معنا بطريقة “قذرة” أولاً على ايشان.