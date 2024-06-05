فليك يحسم مصير مهاجم برشلونة

2024-06-05 19:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن موقف الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، من بقاء المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي، ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.وانضم روكي لصفوف برشلونة، في يناير الماضي، قادما من أتلتيكو بارانينسي، لكنه لم يقدم أوراق اعتماده، وارتبط اسمه بالرحيل.ولكن وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن فليك منح الضوء الأخضر لاستمرار روكي مع برشلونة.وأضافت الصحيفة، أن فليك أخبر إدارة برشلونة، بأنه يتمسك باستمرار روكي في الفريق، إلى جانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مشيرا إلى أنه سيحصل على خبرات كبيرة منه.وأوضحت الصحيفة، أن فليك يدرك جيدا المشاكل المالية لبرشلونة وصعوبة تعويض روكي بمهاجم مميز، لذلك قرر بقاءه ضمن صفوف الفريق.وكانت الأمور تسير في اتجاه رحيل روكي عن برشلونة، لو كان استمر تشافي هيرنانديز مدربا للفريق، ولكن يبدو أن فليك منح المهاجم البرازيلي قبلة الحياة.