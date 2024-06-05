بغداد تعتزم تحويل سيطرات مداخلها لذكية الكترونية

2024-06-05 20:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعتزم محافظة بغداد، تحويل السيطرات الأمنية التقليدية المنصوبة في مداخل العاصمة إلى سيطرات إلكترونية ذكية متطورة. وقال مدير طرق وجسور محافظة بغداد، عبد الله حسين محسن، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز أنه بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع المنعقد مع محافظ بغداد والمتضمن إيقاف أعمال السيطرات التقليدية في مداخل العاصمة الرئيسة وإنشاء سيطرات إلكترونية ذكية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، إضافة إلى الشفافية في الإجراءات حيث وجه بأن تكون السيطرات ذكية كلياً بواسطة الكاميرات، لافتاً إلى أنه جرى عقد اجتماع موسع مع المركز الوطني للأستشارات الهندسية بحضور ممثل مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلي مديريات وزارة الداخلية السيطرات الأشغال المتفجرات الاستخبارات، والجهات القطاعية الساندة لأعمال سيطرات مداخل محافظة بغداد، لتحديد آلية الضوابط والمعايير والمتطلبات الخاصة للتحول نحو سيطرات إلكترونية الذكية بدلاً من السيطرات التقليدية. وأشار إلى أن الاجتماع ناقش آلية إعداد التصاميم الخاصة بإنشاء السيطرات الرقمية الجديدة في مداخل العاصمة الرئيسة، والتي تعتمد على التكنولوجية الحديثة بالكشف على المطلوبين سواء كانوا أشخاص أو عجلات إضافة إلى استخدام تقنيات حديثة لأجهزة كشف المتفجرات والمخدرات. وأوضح مدير طرق وجسور محافظة بغداد، ان النموذج المقترح سيكون بمعايير عالمية وسيتم تقليص أعداد السيطرات بشكل كبير بعد إنشاء هذه السيطرات الذكية، مبيناً أن محافظ بغداد الأستاذ عبدالمطلب العلوي، وجه سابقاً بشمول جميع الطرق العامة ضمن مداخل بغداد بمنظومة الكاميرات الذكية التي تقدم تقنيات حديثة والتي ستساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة.