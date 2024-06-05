2024-06-05 20:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكمل مصرف قطر المركزي إنشاء البنية التحتية لمشروع العملة الرقمية المركزية وأطلق المرحلة الأولى من مشروع تجريبي سينظر فيه البنك المركزي في إمكانية إجراء مدفوعات كبيرة بين البنوك المحلية والدولية الكبيرة. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن المشروع سيركز على تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع والذكاء الاصطناعي وزيادة السيولة وتسوية معاملات الأوراق المالية ، وسيستمر حتى أكتوبر. وبدأ مصرف قطر المركزي دراسة تقنية العملة الرقمية للبنك المركزي في مارس 2022 وأكد أنه سيطلق المشروع في يونيو من نفس العام. وفقا لتقرير صحفي ، قال رئيس مصرف قطر المركزي ، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ، في منتدى قطر الاقتصادي في مايو: ما زلنا في مرحلة الإنشاء. في الوقت الحالي ، نقوم بتقييم إيجابيات وسلبيات إصدار عملة رقمية من قبل البنك المركزي.