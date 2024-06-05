وزير الموارد: الخطة الزراعية ستغطي مساحات جيدة من الفرات الأوسط

2024-06-05 20:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم الأربعاء، أن الخطة الزراعية ستغطي مساحات جيدة من منطقة الفرات الأوسط.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ترأس الاجتماع التنسيقي لمديري الموارد المائية والزراعة في المحافظات لمناقشة آلية تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الزراعي الصيفي ، بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية النائب فالح الخزعلي".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات وخطة إزالة التجاوزات وتطهير الجداول الرئيسية والفرعية".وأكد وزير الموارد المائية وفقا للبيان، أن "الخطة الزراعية ستوفر احتياجات القطاع الزراعي حسب الخطة الزراعية المقرة بالتنسيق مع وزارة الزراعة"، مشيراً إلى أن "الخطة ستغطي مساحات جيدة من منطقة الفرات الأوسط".وتابع، أن "الخطة شملت توفير المياه الى الأهوار والقطاعات المستفيدة الأخرى مؤكداً على الإدارة السليمة توزيعات المياه بما يضمن إيصالها الى الذنائب"، موضحا أن"حملة إزالة التجاوزات ساهمت بشكل كبير بضبط الاستهلاكات المائية وتحقيق العدالة في توزيعات المياه".وواصل البيان، أن "الاجتماع حضره مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري ومعاونيه ومعاون مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية وعدد من المختصين في الوزارة وتشكيلاتها".