السجن نحو 20 عاما لرئيس بلدية مؤيد للكورد بتهمة "الإرهاب" في تركيا

2024-06-05 20:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

حُكم على رئيس بلدية مدينة هكاري المقال في أقصى جنوب شرق تركيا بالسجن 19 عاما ونصف سنة بعد إدانته بتهمة "الإرهاب"، في حكم وصفه حزبه بأنه"انقلاب".وأقيل محمد صديق أكيش، الإثنين الماضي، وهذه المرة الأولى التي تتمّ فيها إقالة رئيس بلدية موالٍ للكورد منذ الانتخابات المحلية في 31 آذار/مارس.وأثارت إقالة أكيش الذي فاز حزبه، حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للكورد في 77 مجلسا بلديا في جميع أنحاء تركيا، توترات شديدة في البلاد.واندلعت مواجهات في المدينة فور الاعلان عن الحكم على ما أظهرت مشاهد نشرها صحافي محلي عبر منصة "اكس".وقالت الرئيسة المشاركة للحزب تولاي حاتم اوغولاري التي توجهت إلى هكاري لحضور الجلسة "أعلنت