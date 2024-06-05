2024-06-05 20:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، بأن تستهدف عملية تأهيل مطار بغداد الدولي تقليص الروتين وتسهيل تنقّل المسافرين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، ترأس أجتماعاً خُصص لمتابعة مشروع تأهيل مطار بغداد الدولي، ضمّ ممثلي مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولي".

وبحسب البيان، "اطلع السوداني خلال الاجتماع، على عرض شامل يمثل فقرات مشروع التأهيل وجوانب التوسعة، التي تتضمن شراكة القطاعين العام والخاص، في عمليات التأهيل التي من المؤمل أن تتمّ خلال ثلاث سنوات".

وأضاف: "كما جرى استعراض إمكانية إشراك النشاط الاستثماري، لاسيما بظلّ ما هو متوقع في الدراسات المختصة من زيادة عدد المسافرين وكثافة حركة الطيران في المطار، فضلاً عن طرح التقديرات المالية لمؤسسة التمويل، ضمن رؤية تشتمل على النموّ المستقبلي للوجهات المتصلة بخطوط الطيران الدولية المارّة بمطار بغداد الدولي، والخطوط المنطلقة منه والمتجهة إليه".

وأشار السوداني، خلال الاجتماع، إلى أن "العراق بات يشكل فرصة استثمارية للكثير من الشركات العربية والدولية الرصينة، التي ترغب بالشراكة في المشاريع الاقتصادية الواعدة الجارية في العراق، مؤكداً أن عمليات التأهيل والتطوير يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تقليص الإجراءات الروتينية أمام المسافرين، وتسهيل انتقال المواطنين واستخدامهم جميعَ مرافق المطار ومحطاته"، وفقا للبيان.



