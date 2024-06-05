التخطيط تنجز 70% من التعداد التجريبي وتقيم استجابة المواطنين لها

2024-06-05 20:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، (5 حزيران 2024)، إنجاز 70% من أعمال التعداد التجريبي في 18 محافظة وسط استجابة ممتازة من المواطنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "التعداد التجريبي مستمر منذ انطلاقه في 31 أيار الجاري في 18 محافظة ومن المؤمل أن ينتهي في 13 حزيران الجاري".

وأضاف، "ما تم إنجازه حتى الآن يتجاوز 70% من مراحل العمل وهي متعددة وتتضمن تحديد حدود المحلات في المناطق المشمولة وترقيم الدور والمباني والحيازات والمنشآت وكذلك أيضا حصر عدد الأسر وعدد السكان".

وتابع الهنداوي، إن "عملية تناقل البيانات تجري بشكل سلس وآمن وبانسيابية عالية وتعاون المواطنين كان جيدا وهنالك استجابة ممتازة".

ولفت إلى، "دور القوات الامنية في توفير أجواء آمنة وتعاون المحافظين والوحدات الإدارية من مديري النواحي والقائممقامين وكذلك المختارين في انجاز أعمال التعداد التجريبي".