السيد الحكيم: الوسطية منهجنا ومشروع الحكمة مقبول على المستوى الخارجي والداخلي

2024-06-05 21:00:02 - المصدر: الفرات نيوز

التقينا جمعا كبيرا من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في المحافظة وقلنا في حديثنا:

?إن الإصلاح يتطلب الصلاح من المصلح في ذاته أولا.

?الوسطية منهجنا وهي الطريق الأصعب ولكن فيها حياة الناس ومصالحهم كونها تجمع ولا تفرق، ولم تكن يوما حالة ضعف أو انكسار.

?إجعلوا المصلحة العامة ومصالح الناس نصب أعينكم بصرف النظر عن موقفهم من الحكمة.

?منهج الحكمة منهج الوقوف والدعم لكل شخص أو جماعة تقدم الخدمة الحقيقية للجمهور.

?يجب علينا الاعتزاز بمشروعنا ورموزه وتاريخه المعمد بالتضحيات والدماء ، مشروع الحكمة مقبول على المستوى الخارجي كما هو على المستوى الداخلي ومن هنا يتوجب علينا استثمار هذه المقبولية .

?هناك الكثير من الجهد للحكمة وقياداتها ينتهي بتحقيق المصلحة العامة دونما نشير لدور الحكمة فيه فليس مهما أن تُذكر الحكمة بقدر ما تحقق مصالح الناس.

?أهمية النزول الميداني والتواصل مع الجمهور وإدامة الصلة والقرب من الناس في خدماتهم واهتماماتهم اليومية وأفراحهم وأحزانهم، كما نوصي بالتخادم التياري وخدمة الآخرين لأن أقصر الطرق إلى الله خدمة عباده .