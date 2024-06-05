الجهد الخدمي يفتتح منطقتين جديدتين في بغداد بعد إعادة التأهيل

2024-06-05 21:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الأربعاء، افتتاح منطقتين في العاصمة بغداد.وذكر إعلام الفريق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم افتتاح منطقتي حي الرباب وحي البتول في العاصمة بغداد، حيث تمت مراسم الافتتاح برئاسة جابر الحساني رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي وحضور مستشار رئيس الوزراء ضياء الدين ناظم ومسؤول فريق الجهد لمحافظة بغداد عبد الرزاق المالكي، فضلا عن عدد من المسؤولين في فريق الجهد الخدمي و البلدية وأمانة بغداد وأهالي المنطقة وشيوخها".وأوضح، أنه "أثناء الافتتاح، استمع الحساني إلى المواطنين وطلباتهم وإلى رسائل شكرهم لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني".وأشار، إلى أن "المشروع تم تنفيذ أعماله عبر جهد أمانة بغداد قسم المعامل البلدي، وبإشراف قسم الأشغال والصيانة العامة في وزارة الإعمار والإسكان".