التربية: وفرنا متطلبات نجاح امتحانات السادس الإعدادي والأسئلة ستكون واضحة

2024-06-05 21:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إكمال اللمسات الاخيرة استعدادا لأداء امتحانات السادس الإعدادي المقرر إجراؤها السبت المقبل، وفيما أشارت إلى أنها وفرت متطلبات نجاحها، طمأنت الطلبة بأن الأسئلة ستكون واضحة وشاملة ومن المنهج.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أكملت وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لبدء امتحانات السادس الإعدادي المقرر إجراؤها السبت المقبل، وهنالك تعاون كبير مع الدوائر الخدمية والأمنية لإنجاح الامتحانات".وأضاف، أن "الأسئلة ستكون من المنهج وستكون واضحة وشاملة لجميع المواد"، مبينا، أن "الوزارة وفرت متطلبات نجاح الامتحانات داخل القاعات والمراكز الامتحانية من أجل إجرائها بأفضل طريقة ممكنة، تمهيدا لإنهاء هذا العام المستقر والمنتظم كما هو مخطط له".وبشأن توقيت الامتحانات أوضح السيد، أن "الوزارة جعلت موعد إجراء الامتحانات في وقت مبكر من الصباح؛ بهدف ضمان وصول الطلبة بشكل سلس إلى المراكز الامتحانية".