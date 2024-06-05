رئيس وزراء سلوفاكيا يهاجم معارضيه في أول ظهور منذ محاولة اغتياله

2024-06-05 21:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

تحدث رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في مقطع فيديو نُشر الأربعاء للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله الشهر الماضي، فهاجم معارضيه متهما إياهم بإشاعة جو من "الكراهية" شجع مطلق النار.وقال فيكو في مقطع الفيديو على فيسبوك "لم يكن هجوما من رجل مجنون"، مضيفاً "لقد كان مجرد رسول للشر والكراهية السياسية التي طورتها المعارضة الفاشلة سياسيا والمحبطة في سلوفاكيا".وأكد فيكو، وفقا لترجمة إنكليزية للفيديو "لا أشعر بأي كراهية تجاه الغريب الذي أطلق النار علي".وأضاف "أسامحه وأسمح له بتحليل ما فعله ولماذا فعل ذلك".وفق الإعلام السلوفاكي مطلق النار هو الشاعر يوراج سينتولا البالغ 71 عاما، وقد وجّه إليه الاتهام بالشروع بالقتل العمد وأمرت