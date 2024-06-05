2024-06-05 21:12:07 - المصدر: منصة إيشان

لم يتضمن البيان الرسمي الخاص بالاجتماع الوزاري للأمن الوطني، الذي ترأسه السوداني، أية إشارة لأحداث “غزوة المطاعم”، وما شهدته بغداد وعدد من المحافظات من محاولة اقتحام المطاعم وإغلاقها. ويأتي ذلك رغم الانتشار الكثيف لقوات جهاز مكافحة الإرهاب، وبقية الأجهزة الأمنية، في شوارع بغداد ومناطقها، لحماية المطاعم والأماكن الترفيهية والسياحية.

ظهرت المقالة اجتماع الأمن الوطني برئاسة السوداني يخلو من الإشارة لـ”غزوة المطاعم” أولاً على ايشان.