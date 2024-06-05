2024-06-05 21:12:07 - المصدر: منصة إيشان

لم تمض سوى أيام قليلة، على اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بقادة جهاز مكافحة الإرهاب، والذي تحدث لهم بملفات “حساسة وخطيرة”، حتى شهدت بغداد نزولا كثيفاً لقوات الجهاز في معظم مناطق بغداد وشوارعها الرئيسية، على خلفية هجوم مجاميع على مطاعم ومراكز تجارية، أمس الاثنين. وشهدت بغداد، ليلة أمس، اضطرابات في مناطق عدة، بدأت في […]

ظهرت المقالة قبل أيام من “غزوة المطاعم”.. “إيشان” تعود لتلميح السوداني عن مخطط “الاستيلاء” على القرار السياسي والأمني أولاً على ايشان.