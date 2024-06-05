2024-06-05 21:12:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت السفارة الأميركية في بيروت تفاصيل الهجوم عليها، فيما وجهت رسالة إلى مواطنيها المتواجدين في لبنان، بتجنب السفر لمنطقتي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والحدود اللبنانية السورية. وذكرت السفارة في توضيح: “في الساعة 8:34 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية. وبفضل رد الفعل السريع لقوات أمن البلد […]

ظهرت المقالة السفارة الأمريكية في بيروت بعد الهجوم عليها: نحن بأمان ونجري تحقيقاً بالحادث أولاً على ايشان.