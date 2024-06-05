العملة الورقية بصورة الملك تشارلز تدخل حيز التداول في بريطانيا

2024-06-05 21:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعترجمة: أميد حسينأعلن بنك إنجلترا المركزي، اليوم الأربعاء، توفير العملات الورقية بفئات 5، 10، 20 و 50 جنيه إسترليني والتي تحمل صورة الملك تشارلز.من جهة أخرى، ستستمر العملات الورقية التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية كوسيلة للدفع، وستُطبع العملات الجديدة التي تحمل صورة الملك تشارلز لتحل محل العملات التالفة ولتلبية الطلب المتزايد على العملات الورقية، ومن المتوقع أن يكون انتشار العملات الجديدة التي تحمل صورة الملك تشارلز بطيئا.في تصريح له حول الموضوع، أعرب رئيس بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي عن سعادته بدخول العملات الجديدة إلى التداول، قائلاً: "إن هذا لحظة تاريخية؛ لأننا نغير للمرة الأولى ملكنا على العملات الورقية، نعلم أن النقد الورقي مهم بالنسبة للعديد من الأشخاص، ونحن عازمون على توفير العملات الورقية وإطلاق العملات الجديدة هو إشارة إلى هذا العزم".وكانت العملات الورقية التي تحمل صورة الملك تشارلز قد طُبعت في العام الماضي، وتستند صورة الملك تشارلز التي تظهر في العملات إلى صورة تم التقاطها في عام 2013.