الاسبوع المقبل.. التربية تدشن 8 مدارس في الجانبين الأيمن والأيسر من نينوى

2024-06-05 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، الشروع بتدشين 8مدارس في الجانب الأيمن والأيسر من نينوى الأسبوع المقبل.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سيتم افتتاح 8مدارس بسعة 12 صفا دراسيا ضمن مشروع الأمن الغذائي للعام ٢٠٢٢ بواقع أربع مدارس في كل جانب من محافظة نينوى الأسبوع المقبل تحت إشراف مدير عام التربية خالد عبد العزيز المسلط".وأشار الى "حداثة التصاميم المتبعة للبناء ضمانا لبيئة تربوية تنسجم مع التوجهات الحكومية واهتمامها بالملف التربوي".