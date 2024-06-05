2024-06-05 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد ممثل لجنة احتجاجات الطلبة النازحين شاخوان صباح، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، موافقة الحكومة العراقية على استمرار مدارس النازحين في إقليم كردستان.

وقال صباح في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة العراقية وافقت على استمرار عمل مدارس النازحين في إقليم كردستان، وقرار الإغلاق سيشمل المخيمات فقط، فيما المدارس ستبقى مفتوحة".

وأضاف أنه "التقينا بوزير التربية في حكومة الإقليم الآن حمه سعيد وأيضا عدد من النواب وأكدوا موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة الاتحادية على قرار بقاء مدارس النازحين، مع تقليل أعدادها، وربما ربطها بممثليات أخرى".

وأشار إلى أن "هذه المدارس أصبحت تجمع كل المواطنين العرب وعددهم بالآلاف الذين يعيشون في إقليم كردستان، ولم تعد تختصر على أهالي المناطق المحررة، وبالتالي أصبحت هناك ضرورة لبقاء مدارسهم".

وكانت وزارة التربية قد قررت في شباط الماضي اغلاق ممثلياتها في اربيل والسليمانية ودهوك، على خلفية قرار مجلس الوزراء اغلاق مخيمات النازحين في كردستان بموعد اقصاه 30 تموز المقبل، وبينما لم يتطرق قرار مجلس الوزراء الى المدارس العربية في كردستان، الا ان وزارة التربية اتخذت قرار اغلاق ممثلياتها بقرار خاص منها.

ويضم اقليم كردستان قرابة مليون عربي بين نازحين استقروا هناك وهاربين من محافظاتهم في وسط وجنوب العراق لاسباب عديدة.