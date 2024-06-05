بعد صلاح الدين.. التربية تفتتح مدارس جديدة في نينوى

2024-06-05 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، (5 حزيران 2024)، عن الشروع بتدشين عدد من المدارس في الجانب الأيمن والايسر من نينوى الأسبوع المقبل.

وكشف المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "عن قرب إفتتاح 8 مدارس بسعة 12 صفا دراسيا ضمن مشروع الامن الغذائي للعام 2022 بواقع اربع مدارس في كل جانب من محافظة نينوى الاسبوع المقبل تحت إشراف مدير عام التربية خالد عبد العزيز المسلط".

وأشار الى "حداثة التصاميم المتبعة للبناء ضمانا لبيئة تربوية تنسجم مع التوجهات الحكومية واهتمامها بالملف التربوي".



