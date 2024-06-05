2024-06-05 22:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر منتخب شباب العراق، يوم الأربعاء، أمام نظيره العُماني ودياً بهدف دون مقابل ضمن استعدادات الفريقان للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد، في تمام الساعة 8:00 مساء.

وانتهى الشوط الأوّل بالتعادل السلبي من دون أهداف لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب عمان هدفه في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب غسان المسروري.

وكان منتخب العراق قد فاز في مباراة ودية على فريق عمان والتي تعتبر المباراة التجريبية الأولى، بنتيجة 3-1.

ويلاقي منتخب شباب العراقي فريق الزوراء وديا يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد .