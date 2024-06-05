الأنبار تحصي مشاريعها الخدمية المنجزة في ناحيتي الفرات وكبيسة

2024-06-05 22:54:02 - المصدر: واع

الأنبار – واع - أحمد الدليميأحصت محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، مشاريعها الخدمية المنجزة وقيد الإنجاز في ناحيتي الفرات وكبيسة، فيما أوضحت تفاصيل حملة "كبيسة تستاهل" .وقال مدير ناحية الفرات رائد عيادة الگعود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع المنجزة بعام 2024 تضمنت بناء مدرسة هاجر الابتدائية ذات الـ12 صفا ومدرسة موسى بن نصير الابتدائية وإنشاء مدرسة أخرى في منطقة زوية الشرقية بـ12 صفاً".وأضاف، أنه "تم كذلك تأهيل الطريق الرئيسي بين هيت وكبيسة بطول 4 كم وعرض 30 م وباتجاهين"، مبينا أنه "تم كذلك اكساء طرق ريفية متفرقة في منطقة البكرة في ناحية الفرات بطول 1.5 كم مع اكساء طرق فرعية ضمن حدود بلدية الفرات".وذكر أن "المشاريع المقترحة لناحية الفرات خلال 2024 ضمن تخصيصات تنمية الاقليم وصندوق إعادة العمار تضمنت هدم وإعادة بناء صالة ولادة في مركز الفرات الصحي القديم بناحية هيت وهدم وإعادة بناء دائرة اتصالات الفرات واعادة تأهيل طرق ريفية متفرقة في منطقة تل اسود وتأهيل الشارع الحولي المرحلة الثانية بطول 1كم وعرض 30 متراً، فضلا عن تجهيز مواد احتياطية لمركز ماء الفرات مع اطالة هياكل السحب للمجمعات المائية، وإعادة وتأهيل أجزاء من الشبكة الكهربائية في الناحية والقرى التابعة لها وتجهيز ونصب أعمدة إنارة ديكورية للشارع الرئيسي في منطقة تل اسود بطول 4.25 كم".وفي ناحية كبيسة، أكد مدير الناحية سعد مروان شاكر الكبيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "انطلاق حملة "كبيسة تستاهل" والتي شملت تقديم كافة الخدمات للمواطنين منها إزالة التجاوزات على الطرق والمتنزهات وزيادة المساحات الخضراء وإكمال مشروع حي الصمود مع اكساء المدخل".وبين أنه "تم استلام آليات كبس النفايات والكنس والتي تخدم الناحية بشكل كبير مع تأهيل المتنزهات في الحي الصناعي"، مشيرا الى أنه "سيتم كذلك تأهيل طريق العيون الكبريتية مع نصب العاب مختلفة وتأهيل كراج الآليات وإكماله بالكامل مع تصليح كافة الآليات العاطلة".