2024-06-05 23:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعخسر منتخبنا الوطني للشباب أمام نظيره العماني بنتيجة (0-1) في المباراة الودية الثانية لهما التي جرت على ملعب الشعب الدولي مساء اليوم.وتمثل مواجهة اليوم أهمية كبيرة للملاك التدريبي، إذ أنها ستكون البروفة الأخيرة للوقوف على التشكيلة الأساسية وأسلوب اللعب والتكتيك الذي سيخوض به المباريات الرسمية، قبل أن يشد الرحال متوجهاً إلى السعودية من أجل المشاركة في بطولة غرب آسيا التي من المقرر انطلاقها نهاية الشهر الحالي.وانتهى اللقاء التجريبي الأول بفوز ليوث الرافدين بثلاثة أهداف، مقابل هدف واحد لأبناء السلطنة.