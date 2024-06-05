وفد من حكومة الإقليم والشركات النفطية يزور بغداد قريبا

2024-06-05 23:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية، العاصمة بغداد، مطلع الأسبوع المقبل، لبحث إيجاد آلية لتذليل كافة العقبات التي تعرقل استئناف تصدير النفط.وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن هذا القرار، صدر خلال جلسة عقدها مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.واستهل بارزاني الجلسة، بالتطرق إلى اليوم العالمي للبيئة، مؤكداً على أهمية اعتبار كل يوم مناسبة لحماية البيئة، وأنّ علينا بذل قصارى جهدنا لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة.وشدّد رئيس مجلس الوزراء على التزام حكومة الإقليم بحماية البيئة، مبيناً