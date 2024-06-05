أردوغان: الدفاع عن أشقائنا الفلسطينيين يعني الدفاع عن الإنسانية

2024-06-05 23:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدفاع عن الفلسطينيين يعني أيضا الدفاع عن الإنسانية والسلام والعدالة.جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الأناضول للإعلام بنسخته الثامنة، في العاصمة أنقرة.وقال أردوغان: "عندما ندافع عن أشقائنا الفلسطينيين، فأننا في الواقع ندافع عن الإنسانية، وعن السلام والعدالة والحرية".وأضاف: "من واجبنا الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني أن نعرب عن سخطنا على هذه الحالة الهستيرية التي تُختبر فيها إنسانيتنا وإسلامنا".وأشار إلى أن "من يحاولون إعطاءنا دروسا في حرية الصحافة منذ سنوات، نرى أنهم لا يتحدثون شيئا عما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة".ومخاطبا الإعلاميين المشاركين في الحفل، أكد أردوغان أنه "لا أحد