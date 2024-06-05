التعليم العالي الكوردستانية تعلن قائمة جديدة للجامعات الخارجية المعتمدة للعام الدراسي 2024

2024-06-05 23:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، القائمة الجديدة للجامعات المعتمدة للعام الدراسي 2024، لافتة إلى أنها اعتمدت جامعات جديدة وفق معايير أكاديمية دولية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن دائرة البعثات والعلاقات الثقافية/ مديرية معادلة الشهادات في الوزارة تعلن عن القائمة الجديدة للجامعات خارج البلاد التي تم اعتمادها لدى الوزارة لغرض التصاريح الدراسية وجميع أنواع الدراسة في الخارج ومعادلة شهاداتها.

وأشار البيان إلى أن القائمة الجديدة للجامعات تنقسم إلى مستويين وتعتمد على معيارين أكاديميين عالميين، هما، شنغهاي، والتايمز.

ودعا البيان الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج إلا الاطلاع على القائمة الجديدة المعتمدة من قبل الوزارة والتي سيتم العمل بها اعتباراً من اليوم الأربعاء، مؤكداً على أن غير العاملين في مؤسسات حكومة إقليم كوردستان ويرغبون في مواصلة دراستهم في الخارج وبعد التخرج يريدون العمل في إقليم كوردستان، عليهم أيضاً الالتزام بالقائمة الجديدة للجامعات المعتمدة في الخارج اعتباراً من اليوم.

وللاطلاع على قائمة الجامعات المعتمدة الضغط على الرابط التالي:

https://equalization.digital.gov.krd/