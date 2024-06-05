الإطاحة بقاتلة هاربة في كمين ببغداد

2024-06-05 23:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، (5 حزيران 2024)، بإلقاء القبض على متهمة بجريمة قتل بمنطقة الصليخ في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "القوات الأمنية القت القبض على متهمة هاربة مطلوبة الى مركز شرطة الصليخ وفق المادة (406 قتل) بقانون العقوبات، عن حادث قتل شخص في الأول من شهر آيار الماضي في منطقة حي تونس".

وأشار الى "تشكيل فريق عمل من قبل مدير قسم الاعظمية وضابط مركز شرطة الصليخ وبعد البحث وجمع المعلومات عن المتهمة الهاربة تبين انها تسكن منطقة العطيفية وتتردد على احد الدور في منطقة الصليخ".

ولفت المصدر الى "نصب كمين للمتهمة من قبل ضابط المركز ومفارز بالزي المدني وتم القبض عليها وايداعها داخل التوقيف من قبل مركز شرطة الصليخ".