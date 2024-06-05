2024-06-05 23:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، (5 حزيران 2024)، منح العراق حق البث المجاني لمباراة منتخب البلدين، غداً الخميس، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة السادسة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 والدور الحاسم لمونديال 2026.

ونقل بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقته "بغداد اليوم"، عن عُضو الاتحاد أحمد الموسوي، قوله، أن "رئيسَ مجلس الوزراء سبقَ أن وجّه بشراءِ حُقوقِ نقل مباريات المُنتخب الوطنيّ في تصفياتِ المونديال عبر شبكةِ الإعلام العراقيّ، وإتاحة الفرصةِ لجميع القنوات الوطنيّة العراقية، ونظراً لكون الاتحاد العراقيّ قد منح الترددَ للجانبِ الإندونيسي في مباراةِ البصرة، فسيكون التعاملُ بالمثل من الجانبِ الإندونيسي، وبالتالي ستحصل شبكةُ الإعلام العراقيّ على التردداتِ، وستُمنح إلى جميع القنواتِ العراقيّة الراغبة بالنقل".

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الإندونيسي غداً الخميس بتمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت بغداد، قبل عودته إلى البصرة لمواجهة فيتنام في ختام جولة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، في يوم 11 من الشهر الجاري.

وأجرى أسود الرافدين، مساء اليوم وحدتهم التدريبية الأخيرة قبل مواجهة الغد.

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة من 4 جولات برصيد 12 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام إندونيسيا.

فيما تحتل فيتنام المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة للفلبين متذيلة الترتيب.