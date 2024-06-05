اليكتي يطمئن موظفي كردستان.. رواتب آيار ستصلكم من بغداد قبل العيد

2024-06-05 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-السليمانية

كشفت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني إيمان عبد الرزاق، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، عن موعد صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقالت عبد الرزاق في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم أعدت قوائم رواتب موظفي الإقليم".

وأضافت أن "الحكومة الاتحادية سترسل رواتب الموظفين في الإقليم قبل عيد الأضحى والاحتمال الأكبر أن موعد الإرسال سيكون مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لإعلان وزارة مالية الإقليم البدء بتوزيعها يدويا".

وفي 8 ايار، وزعت رواتب كردستان لشهر نيسان، فيما من المتوقع ان تصرف رواتب شهر ايار خلال اليومين المقبلين ايضا.