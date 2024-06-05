2024-06-05 23:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وكالة "فرانس برس"، يوم الأربعاء، حارس المرمى الدولي السابق الكوستاريكي كايلور نافاس، قد واجه تهماً بـ"الاستعباد" لموظف سابق كان يعمل لديه والذي قدم شكوى للقضاء الفرنسي بهذا الخصوص.

ووفقاً للوكالة الفرنسية فإن الموظف السابق البالغ من العمر 35 عاماً والذي عمل كمساعد في منزل الحارس الكوستاريكي وعائلته لقرابة عامين اعتباراً من آذار/ مارس 2021، اتهم في الشكوى التي رفعها أمام محكمة فيرساي، نافاس (37 عاماً) بانتهاك قوانين العمل.

كما أكد أنه لم يوقّع على عقد عمل أو إقرار قبل التوظيف، وقام بمهام غير معلن عنها.

وقال إنه كان يعمل لفترات طويلة وفي ظروف عمل مفروضة عليه والتي "على أقل تقدير، غير رسمية فيما يتعلق بالقانون الاجتماعي الفرنسي". كما "أُجبر على النوم في غرفة رطبة وتفتقر إلى التهوية، وهي غرفة كان يعد فيها وجباته أيضاً".

كما يتهم الموظف، نافاس بإجباره على حمل سلاح لضمان "سلامة الأسرة".

وضمن سياق متصل، قال ياسين ياقوتي، ولولا دوبوا، محاميا الموظف السابق، لـ"فرانس برس" إن "السيد نافاس ارتكب بشكل واضح أفعالاً تتعارض مع جميع قواعد قانون العمل".

وأضافا "نتوقع من السلطة القضائية أن تتولى هذا الأمر الذي يشبه شكلاً من أشكال العبودية الحديثة التي يجب أن يُعاقب عليها".

من ناحيته، قال مكتب المدعي العام في فيرساي لـ"فرانس برس" إن الشكوى لم تسجل "في الوقت الحالي".

وانضم نافاس إلى سان جرمان في عام 2019 قادماً من ريال مدريد الإسباني، ليعلن الشهر الماضي عبر حسابه على إنستغرام رحيله عن نادي العاصمة في نهاية الموسم. وضع في 24 أيار/ مايو حدّاً لمسيرته الدولية مع منتخب بلاده بعد مسيرةٍ دامت أكثر من 15 عاماً.