2024-06-06 00:42:07 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: محمد الأنصاري



افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، أعمال الورشة التخصّصيَّة الثانية لدعم القطاع الإنشائي الصناعي الخاص، ورعى خلال الورشة توقيع اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة TBI، ومؤسسة الائتمان للصادرات الألمانية، لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية ضمن مبادرة الضمانات السيادية الحكومية.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأنه "جرى خلال افتتاح الورشة، برعاية وحضور رئيس الوزراء، توقيع اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة TBI، ومؤسسة الائتمان للصادرات الألمانية، لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية، ضمن مبادرة الضمانات السيادية الحكومية، كما جرى توقيع خطاب التفويض لتمويل مشروع إنشاء مصنع الزجاج اللوحي في محافظة النجف الأشرف بمبلغ 110 ملايين يورو، بين المصرف العراقي للتجارة ومصرفي (كومارس بانك) و(اكا بانك) الألمانيين".

ولفت السوداني إلى "الدعم الحكومي للقطاع الصناعي، وإزالة المشكلات والمعوقات التي تعترض هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل محركاً أساسياً للاقتصاد، ويساعد في معالجة مشكلة البطالة عبر توفير فرص العمل".

وأضاف أنَّ "دعم وزارة الصناعة والصناعيين وجميع القرارات المطلوبة من مجلس الوزراء تأخذ طريقها نحو التنفيذ"، مؤكداً أنَّ "هناك 8 مشاريع أخذت طريقها للتنفيذ في ظل تقديم الضمانات السيادية لدعم القطاع الخاص".

وتابع أنَّ "الضمانات السيادية وفرت الدعم المالي من مؤسسات مالية ألمانية وإيطالية ويابانية، بما يصل إلى 200 مليون دولار، وهناك تفاهمات مع الجانب الفرنسي بحدود 1 مليار يورو، لتشييد المشاريع الصناعية ضمن القطاع الخاص".

وأكد رئيس الوزراء "مضي قطاع الإسكان والبناء بشكل عام، وهذا يحتاج إلى مواد إنشائية بشكل مكثف"، لافتاً إلى أنَّ "ما يتوفر من مصانع لمختلف المواد الإنشائية لا يغطي إلا ربع الاحتياج وفق المشاريع التي ستجري المباشرة بها، خاصة مشاريع المدن السكنية".

وتثميناً لموقف رئيس الوزراء الداعم للصناعيين، الذي أثمر حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء (أمس الأول الثلاثاء)، أقرَّ اتحاد الصناعات أن يكون يوم (4 حزيران) يوم الصناعة الوطنية.

كما رأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً خاصاً لمتابعة تطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي. من جانب آخر، بحث رئيس الوزراء، في اتصال هاتفي أمس الأربعاء، مع الرئيس السوري بشار الأسد العلاقات الثنائية وأهمية رفع مستوى الشراكة المثمرة بين البلدين.

وتناول الاتصال "التنسيق الأمني بين البلدين في مواجهة أخطار فلول الإرهاب، والتحديات الأمنية الأخرى، والتأكيد على أهمية رفع مستوى الشراكة المثمرة لما فيه خدمة ونماء الشعبين الشقيقين".

وجرى، خلال الاتصال، بحث "آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والحرب الدائرة في غزة واستمرار العدوان الصهيوني الذي يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً ودولياً موحداً، من أجل إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني".

إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء مدير معهد العالم العربي في باريس، الشاعر العراقي والدبلوماسي المعروف شوقي عبد الأمير، وجرى، خلال اللقاء، استعراض الشأن الثقافي العراقي والعربي، ومجالات التعاون بين العراق ومؤسسة المعهد، وشدَّد رئيس الوزراء "على أهمية التعريف بالثقافة والتراث العراقيين في الأوساط الأوروبية والدولية".