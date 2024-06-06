حملة واسعة لرفع التجاوزات على الكهرباء

2024-06-06 00:42:07 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أمس الأربعاء، قرب إطلاق حملة واسعة لرفع التجاوزات.

وذكر بيان الوزارة أنه "استمراراً للجولات التفتيشية التي يُجريها وزير الكهرباء لمراكز صيانة المنظومة الكهربائية وتقييم مستوى العمل، تفقد في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء مركزين للصيانة في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد".

واطلع وزير الكهرباء "شخصياً على سجل الشكاوى الموثقة إلكترونياً عبر الخطوط الساخنة والمدونة ورقياً عبر زيارات المواطنين، ودقق في أعدادها ومستويات الإنجاز، ولأجل التحقق من فعالية وجدية التعامل مع الشكاوى، وجرت مباشرة مع عدد من المواطنين الذين قدّموا شكاواهم، واستمع منهم عن سرعة الاستجابة للشكوى المقامة من قبلهم، وجودة الخدمة، والتأكد من عدم تعرضهم للابتزاز من بعض ضعاف النفوس". وأوعز وزير الكهرباء "بتكريم عدد من الفنيين في المركز لمثابرتهم وإخلاصهم والتفاني في أداء مهامهم وتقديم أفضل ما لديهم من خدمات". وأكد وزير الكهرباء "قرب تنفيذ حملة واسعة لرفع التجاوزات، مما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءة الشبكة الكهربائية".