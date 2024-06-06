مباحثات عراقية سعودية كويتية في الرياض

2024-06-06 00:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتضنت العاصمة السعودية مباحثات جمعت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والعراقي فؤاد حسين، والكويتي عبدالله علي اليحيا.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان على منصة "إكس"، أنه جرى خلال المباحثات ن"قاش سبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون في العديد من المجالات"، كما "تطرق الوزراء إلى أهمية تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي اللقاء بعد أيام من اجتماع الأمير فيصل بن فرحان مع عبدالله اليحيا في الكويت، الأحد الماضي، وإصدار إعلان عن مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الكويتي.

وقال الإعلان حينها إن الجانبين أكدا على "أهمية التعاون في المجالات السياسية والتنسيق المشترك على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية وبلورة المواقف بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين، وبما يعود على البلدين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان آخر لقاء جمع وزير الخارجية السعودي مع نظيره العراقي في العاصمة الصينية بكين في نهاية مايو الماضي.

وجرى خلال لقاء بكين استعراض "سبل تعزيز العلاقات وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها"، بحسب وكالة "واس".