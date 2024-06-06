رئيس الوزراء والسيد الحكيم يبحثان سير تنفيذ الحكومة لبرنامجها

2024-06-06 01:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، سير تنفيذ الحكومة لبرنامجها في جوانب إلاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، وجرى خلال اللقاء استعراض أهم الملفات على المستوى الوطني، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها في جوانب إلاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد والارتقاء بالواقع الخدمي والمعاشي، وتأمين احتياجات المواطنين في عموم العراق".وأضاف، "كذلك فقد تناول اللقاء التكامل في الخطط والمستهدفات بين الحكومات المحلية في المحافظات، والوزارات والمؤسسات في الحكومة الاتحادية، ودعم القوى السياسية لجهود الحكومة في تنفيذ الخطط والمشاريع الستراتيجية وتشييد البنى التحتية، بما يعزز الاستقرار، ويحقق مصالح المواطنين".