2024-06-06 01:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الزراعة، تسويق نحو 4 ملايين طن من الحنطة لغاية الآن، فيما أشارت إلى ان مساحة الخطة الصيفية ستتجاوز مليون دونم.وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة الزراعة راضية بشكل نسبي على الخطة الصيفية"، لافتا إلى أن "محصول الشلب هو الاساس في الخطة الصيفية".وأضاف، أن " مساحة زراعة الشلب حاليا افضل من السابق، حيث ستبلغ 80 الف دونم في النجف الاشرف"، مؤكدا أن "مساحة الخطة الصيفية ستتجاوز مليون دونم".وأشار إلى أن " الاستصلاح الزراعي بحاجة إلى مياه"، مبينا: "حققنا الاكتفاء الذاتي من محاصيل زراعية وصدرنا بعضها".وبين، أن " العراق امن احتياجه من البطاطا لمدة عام"، منوها بان "العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة".ولفت القيسي الى انه " تم تسويق نحو 3.9 مليون طن من الحنطة لغاية الان"، موضحا ان "وزارة التجارة ذاهبة باتجاه انتاج الطحين الصفر".واكد أنه " لا صحة لتسويق حنطة مستوردة على انها محلية"، لافتا الى ان "العراق سيتوسع بمساحات زراعة الحنطة".