توقعات الابراج ليوم الخميس القمر مستمر ببرج الجوزاء

2024-06-06 08:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

#الحمل ♈ اتصالات وعلاقات ولقاءات وناس واخوة من افضل الايام بالعلاقات والتواصل والناس وبتحس موبايلك ماعم يهدى اتصالات وسوشل ميديا وتواصل مع الناس وكمان في تطلع وتعمل زيارات وتشوف ناس وعم يكون حضورك كتير حلو عاطفيا?عندك اوقات حلوة بتقضيها مع شخص بتحبو فاستغل هالشي ■النسبة المئوية ●مهنيا%76●ماليا%73●عاطفيا%80●صحيا%71 #الثور ♉ وضعك...

