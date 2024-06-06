2024-06-06 09:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

{رياضية: الفرات نيوز} التقي رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، إلى جانب القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في جاكارتا عمار الخالدي، رئيسَ الاتحاد ‎الإندونيسي إريك توهير و نائب رئيس الاتحاد زين الدين أمالي، في مقر الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في العاصمةِ جاكارتا.

والتقى رئيسا الاتحادين على هامش مواجهة العراق و إندونيسيا ضمن التصفياتِ المزدوجة لنهائيات كأس آسيا و كأس العالم ، وجرى في اللقاء الحديث والنقاش في مجمل القضايا المتعلقة بالعلاقاتِ الثنائية بين الاتحادين، ولاسيما في مجال لعبة كرة القدم على وجهِ الخصوص ، وكيفية تطوير وتعزيز تلك العلاقات بما يخدم مصلحةَ البلدين. بحسب بيان لاتحاد الكرة العراقي.

وأشاد رئيسُ الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أثناء اللقاء، بما تشهده هذه العلاقات من تطور و تنامٍ بين الاتحادين، مؤكداً على أهميةِ التعاون في المجال الرياضي بين البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة، وتأطير العمل الشبابيّ بينهما بما يتعلق بلعبة كرة القدم، وبناء منصةٍ تتيح تبادلَ الخبرات والتجارب المُكتسبة من خلال مختلفِ المبادرات الرامية إلى تطوير لعبة كرة القدم في البلدين .

ُ‎ومن جانبه ، أعرب رئيس الاتحاد الاندونيسي عن اعتزازه بعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور ونماء، مؤكداً أن الاتحادَ الإندونيسي حريصٌ على زيادة حجم التعاون مع الاتحاد العراقيّ في مختلف المجالات، مؤكداً تقديرهم العالي لجهود الاتحاد العراقيّ في استضافة إندونيسيا في جولة الذهاب، و حُسن الضيافة و الاستقبال العالي في البصرة، متمنين نجاح مكانة العراق باستضافة البطولات العربية والقارية في الاستحقاقاتِ المُقبلة .