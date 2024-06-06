2024-06-06 09:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على 17 متهماً ومطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم تسعة متهمين بالنزاعات العشائرية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه من خلال عمليات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة التي تنفذها قطعات وزارتيّ الدفاع والداخلية، تم إلقاء القبض على 17 مطلوباً ومتهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم تسعة متهمين بالنزاعات العشائرية ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم.

وأضافت أن ستة من المعتقلين كانوا مخالفين لضوابط وشروط دائرة الإقامة والجنسية في مناطق أم الكبر والغزلان، وفي گميرة بقضاء الراشدية، وحي النصر، وحي البساتين في منطقة الشعب، وبمدينة الصدر، وقضاء المحمودية، بجانبي الكرخ الرصافة.

وأشارت إلى الاستيلاء على عدد من الأسلحة والأعتدة والمواد الممنوعة وضبط عجلات ودراجات نارية مخالفة للشروط المرورية، وتم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.