‎ اليوم.. منتخب الأسود يواصل رحلة التأهل إلى المونديال بلقاء إندونيسيا

2024-06-06 09:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

يواجه منتخبنا الوطني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس، مضيفه الإندونيسي في المباراةِ التي تجري بينهما في ملعبِ GBK بالعاصمةِ جاكارتا ضمن الجولةِ الخامسة من المجموعة السادسة من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

ويتطلع مدرب منتخبنا خيسوس كاساس الى تحقيق الفوز الخامس على التوالي على الرغم من صعوبة المباراة التي ستقام على ارض الخصم وبين جماهيره، بالاضافة الى أن المنافس يضم لاعبين من أصحاب الجنسيات المزدوجة المتواجدين في أوروبا، ومنهم من خاضوا تصفيات أولمبياد باريس، الامر الذي يدفعه للعب بحذر بغية تحقيق الهدف المنشود وهو العودة بالعلامة الكاملة ومواصلة رحلة التأهل باريحية الى المونديال المقبل.

من جانب آخر أكد عُضو الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم أحمد الموسوي أن رئيسَ مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سبقَ أن وجّه بشراءِ حُقوقِ نقل مباريات المُنتخب الوطنيّ في تصفياتِ المونديال عبر شبكةِ الإعلام العراقيّ، وإتاحة الفرصةِ لجميع القنوات الوطنيّة العراقية، ونظراً لكون الاتحاد العراقيّ قد منح الترددَ للجانبِ الإندونيسي في مباراةِ البصرة، فسيكون التعاملُ بالمثل من الجانبِ الإندونيسي، وبالتالي ستحصل شبكةُ الإعلام العراقيّ على التردداتِ، وستُمنح إلى جميع القنواتِ العراقيّة الراغبة بالنقل.