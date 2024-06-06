خطوة جدية في مفاوضات السعودية مع فان دايك وإيديرسون

2024-06-06 09:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

كشفت تقارير إعلامية تطورا جديدا في مفاوضات مسؤولي صندوق الاستثمارات السعودي مع عدد من نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى، أبرزهم فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، وإيديرسون مورايس، حارس مرمى مانشستر سيتي.

ويستهدف صندوق الاستثمارات السعودي استقطاب عدد من نجوم الدوريات الكبرى هذا الصيف، على غرار ثورة الانتقالات التي جرت العام الماضي.

وذكر الصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات، رودي جاليتي، عبر حسابه على منصة "إكس" أن مسؤولي الصندوق سيعقدون الأسبوع المقبل اجتماعات مع عدد من اللاعبين المدرجين في قائمة أهدافهم هذا الصيف.

وحسب الصحفي نفسه، فمن بين هؤلاء فان دايك، وإيدرسون، إضافة إلى برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، ولياندرو باريديس، لاعب روما.