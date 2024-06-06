2024-06-06 09:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، القبض على (17) مطلوباً بتهم مختلفة بينها "النزاعات العشائرية" في جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "القطعات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية والقطعات الملحقة بها ومن خلال عمليات البحث والتفتيش المناطقي ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية، تمكنت من القاء القبض على (17) مطلوباً ومتهماً وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت، ان "المطلوبين بينهم (9) متهمين بالنزاعات العشائرية ومصادرة الاسلحة التي بحوزتهم، و (6) اخرين مخالفين لضوابط وشروط دائرة الاقامة والجنسية في مناطق (ام الكبر والغزلان، الراشدية/ گميرة، حي النصر، الشعب/حي البساتين، مدينة الصدر، قضاء المحمودية) بجانبي الكرخ الرصافة".

وتابعت أنه "تم الاستيلاء على عدد من الأسلحة والاعتدة والمواد الممنوعة وضبط عجلات ودراجات نارية مخالفة للشروط المرورية"، مشيرة الى "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".