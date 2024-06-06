الذهب يعزز بريقه بعد بيانات هامة

2024-06-06 09:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الامريكية في ظل تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الامريكية قد يبدأ في أيلول المقبل، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الامريكية.

وبحلول الساعة 0258 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب 0.8 بالمئة إلى 2373.31 دولار للأونصة، بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة الماضية.

كما زادت العقود الامريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2392.80 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ليحوم حول أدنى مستوى له في شهرين تقريبا، وظلت عوائد سندات الخزانة الامريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "تجاهل المشترون الدولار اليوم بعد بيانات ضعيفة في الفترة التي تسبق صدور بيانات الوظائف غير الزراعية والتي مكنت سعر الذهب من الازدهار".

وتابع "لا تزال التوقعات الأساسية تبدو بناءة بالنسبة للذهب مع اقترابنا من تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام. ومع هذا قد يتجه مستوى 2300 دولار للهبوط إذا حصلنا على قراءة قوية للوظائف غير الزراعية تحديدا".

وانخفض التوظيف من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص الامريكي إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر في مايو مما يزيد من الدلائل على ضعف سوق العمل. وتترقب الأسواق الآن بيانات الوظائف غير الزراعية الجمعة لمزيد من المؤشرات.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 30.54 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1003.95 دولار وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 942.75 دولار.

المصدر: وكالات