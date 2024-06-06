النفط يرتفع مع مؤشرات خفض الفائدة في أمريكا

2024-06-06 09:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حققت اسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، مكاسبا جديدة وسط توقعات المستثمرين خفض معدل الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في أيلول/ سبتمبر.

ومع ذلك أدت الزيادة في المخزونات الأمريكية، وخطة أوبك+ لزيادة الإمدادات، إلى الحد من هذه المكاسب.

ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء، ارتفعت مخزونات النفط بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من آيار/ مايو، على الرغم من توقعات تراجعها بمقدار 2.3 مليون برميل.

وكانت أوبك+ قد اتفقت يوم الأحد الماضي على تمديد معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت المجال لإلغاء التخفيضات الطوعية تدريجياً من ثمانية أعضاء اعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويقلل انخفاض معدل الفائدة تكلفة الاقتراض مما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط. ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الآن خفض معدل الفائدة لدى الفدرالي في أيلول/ سبتمبر، وفقاً لاستطلاع لرويترز في الفترة من 31 أيار/ مايو إلى 5 من حزيران/ يونيو، ليعوض التأثير السلبي الناتج عن أنباء الإمدادات.

وأظهرت وثيقة أمس الأربعاء أن السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية للخام لشهر تموز/ يوليو وذلك لأول مرة في 5 أشهر.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5% إلى 78.79 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.6% عند 74.54 دولار للبرميل.

المصدر: وكالات