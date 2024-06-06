العمليات المشتركة تعلن انتهاء عملية التفويج للحجاج

2024-06-06 10:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، عن انتهاء عملية التفويج للحجاج الى الديار المقدسة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قطعاتنا الأمنية أكملت تطبيق الخطة الخاصة بتفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الديار المقدسة"، مبينة ان "القطعات انتشرت على طول الطرق والمناطق الصحراوية لمئات الكيلومترات منذ بدأت عملية التفويج البري في 18 أيار 2024".

وتابعت القيادة "تم تأمين تفويج (20855) حاجاً عبر البر وانتهت عملية التفويج البري، يوم 2 حزيران الجاري"، مؤكدة ان "عملية التفويج الجوي انتهت امس الأربعاء 5 حزيران من خلال التنسيق المستمر مع إدارة المطارات وسلطة الطيران المدني",

وأوضحت أن "عدد الحجاج المفوجين من خلال المطارات بلغ (18736) حاجاً ليبلغ عدد الحجاج جواً وبراً (39591)".

وأكدت ان "قواتنا الأمنية بذلت جهودا مضاعفة لتقديم التسهيلات والخدمات وتوفيرها بشكل غير مسبوق بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة، فيما اعدت خطة متكاملة لتنفيذ المرحلة الثانية عند العودة وإكمال مناسك الحج".