رشيد: العلاقة بين بغداد وأربيل يسودها التعاون وإيران جارة مهمة جدا للعراق

2024-06-06 10:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الخميس، بأن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يسودها التعاون الكامل.

وأضاف رشيد في مقابلة مع قناة روسيا اليوم، بثت رئاسة الجمهورية مقتطفات منه، إن : إيران جارة مهمة جداً للعراق، وعلاقتنا معها جيدة وقوية، وتتم تنميتها بشكل مستمر في مختلف المجالات.

وعن القضية الفلسطينية قال الرئيس العراقي، إنه: من واجب المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغوط للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشددا على أنه يجب أن تتوقف الإبادة الجماعية التي تُرتكب كل يوم بحق الشعب الفلسطيني.