2024-06-06 10:24:02 - المصدر: الفرات نيوز

التقينا صباح اليوم سماحة الشيخ محمد مهدي إيماني بور رئيس منظمة الثقافة و العلاقات الإسلامية ، ورحبنا بسماحته في العراق، وبيّنا أهمية تكامل المؤسسات الثقافية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يخدم مصالح الشعبين، مع أهمية استثمار المشتركات في مواجهة التحديات.

أشرنا إلى أن الواقع الثقافي يعيش تحديات كبيرة منها الأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا، ودعونا لمعالجات فكرية واجتماعية واقتصادية لقطع الطريق أمام مروجي تلك الأفكار.

شددنا أيضا على استثمار زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وأجوائها الروحية والأخوية للتقريب بين الشعوب، حيث تمثل هذه الزيارة ظاهرة عالمية تجمع ثقافات وشعوبا وأعراقا متعددة .

دعونا أيضا إلى نصرة الشعب الفلسطيني في مجال الإغاثة والتعريف بمأساته وحمّلنا المؤسسات الثقافية مسؤولية تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الأزمة فضلا عن التصدي لحملات الكيان الإسرائيلي الثقافية التي يسعى من خلالها إلى تحسين صورته في المجتمعات الإسلامية.